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Kardeşlerim 102. bölüm 2. fragmanı | "Evleneceğiz kızım!"

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Giriş: 27.10.2023 13:38
Güncelleme:27.10.2023 13:39
Kardeşlerim 102. bölüm 2. fragmanı izle! 4. sezonu ile de milyonları ekran başına kilitlemeye devam eden dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in 102. bölüm 2. fragmanına, "Evleneceğiz kızım!" sözleri damga vurdu.

"Gün yüzü hariç, tüm yüzleri gördük!"

Emel'i sosyal hizmetlerin aldığını öğrenen Ömer, Asiye ve Orhan, telaş içinde onu yetimhaneden geri alabilmek için mücadele ederler. Süreyya'yla vakit geçirmek isteyen Akif, Yaman'a karşı sinsi bir plan kurmanın peşindeyken, Ataman Koleji'nde sular durulmaz. Ömer'in başı, hiç beklenmedik bir durumdan dolayı belaya girer. Tolga, içi kan ağlayarak, Yasmin'e Mahir konusunda yardımcı olmaya çalışır. Orhan'la bir kez daha karşı karşıya gelen Şengül ise, Ataman Koleji'nin kulüpte düzenlediği etkinlikte; tüm davetlileri, şoke edecek gerçeklerle yüzleştirir.

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Evleneceğiz kızım!
"Evleneceğiz kızım!"
“Emel nerede?”
“Emel nerede?”
“Beni evlatlık mı aldınız?”
“Beni evlatlık mı aldınız?”
“Elif senin kardeşin...”
“Elif senin kardeşin...”
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"Vedalaşırsam gidemem anne..."
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