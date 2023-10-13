Kardeşlerim 100. bölüm 2. fragmanı | “Elif senin kardeşin...”

Kardeşlerim 100. bölüm 2. fragmanı izle! 4. sezonu ile de milyonları ekran başına kilitlemeye devam eden dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in 100. bölüm 2. fragmanına, “Elif senin kardeşin...” sözleri damga vurdu.

"Bu şehrin en tenha yeri kalbimdir şimdi..."

Mahir, çalıştığı evde gazdan zehirlenen Asiye'yi, hızla hastaneye götürür. Akif, şehir dışında tanıştığı Süreyya'nın, yeniden ve ansızın karşısına çıkmış olmasının şaşkınlığını yaşarken, Orhan ile Fatma arasındaki buzlar, yavaş yavaş erimeye başlar. Lidya, Süsen ile Ömer'in arasını açmak için, sinsi oyunlar kurmaya devam eder. Akif ve Yaman'ın ortak oldukları yeni kulübün açılışında, hiç beklenmedik, önemli gelişmeler yaşanır. Berk'in, yurt dışına gitmek konusundaki kesin kararı, Aybike'yi sevdiğini kaybetmenin derin korkusuyla yüzleştirir.