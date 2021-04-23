Kardeşlerim 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! | Ömer'den şaşırtan karar

Kardeşlerim 10. bölüm 2. fragmanı izle! Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni fragmanı yayınlandı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in 10. bölüm 2. fragmanına Ömer'in aldığı şaşırtan karar damga vurdu. İşte Kardeşlerim 10. yeni bölüm 2. fragmanı...

"Hepiniz kötü olmayın, bu dünyaya iyi adamlar da lazım!"

Ömer, Akif'in para teklifini kabul edince Kadir'le arasında ipler gerilir. Evi terk eden Ömer nereye gideceğini bilmez haldeyken sürpriz bir davet alır. Doruk kendisine güvenmeyen Asiye'nin kalbini kazanmak için elinden geleni yapar. Orhan çocukları evden kovan, üstüne bir de paralarını alan Şengül'e çok kızgındır. İkilinin arası iyice açılır. Ömer sıfırdan yükselerek, zengin olma hayallerine dalıp Akif'in yanında işe girer. Ancak kardeşlerinden uzakta, ait olmadığı bir dünyada zorlanır, eve geri döndüğünde herkesi şaşırtan bir gelişme olur.