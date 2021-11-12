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Videolar Kalp Yarası Videoları Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı yayınlandı! | Kalp Yarası 20. bölüm fragmanı izle

Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı yayınlandı! | Kalp Yarası 20. bölüm fragmanı izle

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Giriş: 12.11.2021 16:46
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor Hatay'ın muhteşem doğasında çekilen ve tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran Kalp Yarası dizisinin başrollerini Gökhan Alkan, Merve Çağıran ve Yağmur Tanrısevsin paylaşıyor. İşte Kalp Yarası'nda bu hafta yaşanacaklar...

Zehirlenen Ayşe'nin hayatı riske girerken Ferit zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Bu seçim Ayşe'yi kahreder, Sancakzade Konağı'nda ise büyük bir üzüntüye sebep olur.

Hande Sancakzade Ailesi'nden intikamını almanın mutluluğu ile en yakın arkadaşı Betül'e hedefine koyar. Yaman'la Betül'ü ayırmak için her şeyi göze alan Hande'nin planı nedir?

Aldatıldığını gözleriyle gören Azade'nin ise Adnan'a bir sürprizi vardır. Azade'nin hazırladığı sürpriz ile Adnan'ı neler beklemektedir?

Kalp Yarası 20. bölüm fragmanı izle
Kalp Yarası 20. bölüm fragmanı izle
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