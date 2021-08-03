03 Ağustos 2021, Salı
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Kalp Yarası 6. bölüm fragmanı yayınlandı | Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı izle
Kalp Yarası 6. bölüm fragmanı izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kalp Yarası'nın 6. bölüm tanıtımına "Cehenneme giden yolar iyi niyet taşlarıyla döşelidir!" sözü damga vurdu. İşte Kalp Yarası 6. yeni bölüm fragmanı izle....