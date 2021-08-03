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Kalp Yarası 6. bölüm fragmanı yayınlandı | Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı izle

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Giriş: 03.08.2021 11:00
Güncelleme:03.08.2021 11:00
Kalp Yarası 6. bölüm fragmanı izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kalp Yarası'nın 6. bölüm tanıtımına "Cehenneme giden yolar iyi niyet taşlarıyla döşelidir!" sözü damga vurdu. İşte Kalp Yarası 6. yeni bölüm fragmanı izle....
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