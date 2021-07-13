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Kalp Yarası 4. yeni bölüm fragmanı izle

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Giriş: 13.07.2021 12:17
Kalp Yarası 4. bölüm fragmanı izle! ATV ekranlarında yayın hayatına 'merhaba' diyen Kalp Yarası, 4. yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Hatay'ın muhteşem doğasında çekilen ve tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran Kalp Yarası dizisinin başrollerini Gökhan Alkan, Merve Çağıran ve Yağmur Tanrısevsin paylaşıyor. Kalp Yarası 4. bölümünde "Ben senin gibi kimsenin paçasına yapışmam!" sözü damga vuruyor. İşte Kalp Yarası 4. yeni bölüm fragmanı izle...
Kalp Yarası 4. yeni bölüm fragmanı izle
Kalp Yarası 4. yeni bölüm fragmanı izle
Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı izle
Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı izle
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