Kalp Yarası 4. bölüm fragmanı izle! ATV ekranlarında yayın hayatına 'merhaba' diyen Kalp Yarası, 4. yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Hatay'ın muhteşem doğasında çekilen ve tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran Kalp Yarası dizisinin başrollerini Gökhan Alkan, Merve Çağıran ve Yağmur Tanrısevsin paylaşıyor. Kalp Yarası 4. bölümünde "Ben senin gibi kimsenin paçasına yapışmam!" sözü damga vuruyor. İşte Kalp Yarası 4. yeni bölüm fragmanı izle...