25 Aralık 2021, Cumartesi
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Kalp Yarası 26. bölüm fragmanı izle | "Adnan'ı ben öldürdüm!"
Kalp Yarası 26. yeni bölüm fragmanı izle! ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kalp Yarası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Gökhan Alkan, Merve Çağıran ve Yağmur Tanrısevsin'in paylaştığı dizinin 26. bölüm tanıtımına "Adnan'ı ben öldürdüm!" sözleri damga vuruyor. İşte Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı...