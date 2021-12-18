18 Aralık 2021, Cumartesi
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Kalp Yarası 25. bölüm fragmanı izle | "Gözlerimi alamıyorum senden..."
Kalp Yarası 25. yeni bölüm fragmanı izle! ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kalp Yarası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Gökhan Alkan, Merve Çağıran ve Yağmur Tanrısevsin'in paylaştığı dizinin 25. bölüm tanıtımına "Gözlerimi alamıyorum senden..." sözleri damga vuruyor. İşte Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı...