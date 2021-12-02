02 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Kalp Yarası Videoları Kalp Yarası 23. bölüm fragmanı izle | "Her an dönebilir kocasına..."

Kalp Yarası 23. bölüm fragmanı izle | "Her an dönebilir kocasına..."

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.12.2021 12:26
Güncelleme:02.12.2021 12:26
Kalp Yarası 23. yeni bölüm fragmanı izle! ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kalp Yarası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Gökhan Alkan, Merve Çağıran ve Yağmur Tanrısevsin'in paylaştığı dizinin 23. bölüm tanıtımına "Her an dönebilir kocasına..." sözleri damga vuruyor. İşte Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı...
Her an dönebilir kocasına...
"Her an dönebilir kocasına..."
Kalp Yarası
Kalp Yarası
Hayata tutunan kız yok artık!
"Hayata tutunan kız yok artık!"
Keşke seni tanımasaydım!
"Keşke seni tanımasaydım!"
Kalp Yarası 20. bölüm fragmanı izle
Kalp Yarası 20. bölüm fragmanı izle
Ben bebeğimi kaybettim!
"Ben bebeğimi kaybettim!"
Ayşe, korkma ben buradayım
"Ayşe, korkma ben buradayım"
Aşkla birlikte her şeyin anlamı değişiyor
"Aşkla birlikte her şeyin anlamı değişiyor"
Vazgeçtim hayallerimden ta ki sen karşıma çıkana kadar
"Vazgeçtim hayallerimden ta ki sen karşıma çıkana kadar"
Ortalık fena karışacak!’’
"Ortalık fena karışacak!''
Kalp Yarası 17. bölüm fragmanı yayınlandı
Kalp Yarası 17. bölüm fragmanı yayınlandı
Evladını cayır cayır yakan ateş sensin sen
"Evladını cayır cayır yakan ateş sensin sen"
Daha Fazla Video Göster