02 Aralık 2021, Perşembe
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Kalp Yarası 23. bölüm fragmanı izle | "Her an dönebilir kocasına..."
Kalp Yarası 23. yeni bölüm fragmanı izle! ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kalp Yarası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Gökhan Alkan, Merve Çağıran ve Yağmur Tanrısevsin'in paylaştığı dizinin 23. bölüm tanıtımına "Her an dönebilir kocasına..." sözleri damga vuruyor. İşte Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı...