04 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Kalp Yarası Videoları Kalp Yarası 23. bölüm 2. fragmanı izle | "Ayşe'yi kurtarın hayatı tehlikede."

Kalp Yarası 23. bölüm 2. fragmanı izle | "Ayşe'yi kurtarın hayatı tehlikede."

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.12.2021 14:18
Güncelleme:04.12.2021 14:18
Kalp Yarası 23. yeni bölüm 2. fragmanı izle! ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kalp Yarası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Gökhan Alkan, Merve Çağıran ve Yağmur Tanrısevsin'in paylaştığı dizinin 23. bölüm 2. tanıtımına "Ayşe'yi kurtarın hayatı tehlikede." sözleri damga vuruyor. İşte Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı...

Annesinin hatıralarıyla teselli bulmaya çalışan Ayşe, Ferit'ten hiç beklemediği bir davranışla karşılaşır. Bu sürpriz Ayşe'nin Ferit'e olan duygularını ortaya çıkarırken, Ferit Ayşe'yle birlikte olabilme ihtimalinin güçlendiğini anlar.

Sinan, Ferit ve Azade'nin konakta Adnan'ı yok sayması Adnan'ın ailesine karşı harekete geçmesi için bardağı taşıran son damla olur. Adnan'ın bu hamlesi Yaman'ın elini güçlendirirken kendisini geri dönüşü olmayacak bir yola sokar.

Elif'in bir an önce iyileşmesi için Ayşe'ye yaklaşan Şahin'in karşısına hiç beklemediği bir isim çıkar. Ferit ve Mirza arasında sular bir türlü durulmazken Ayşe aldığı kararı tekrar sorgulamaya başlar.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ayşe’yi kurtarın hayatı tehlikede.
"Ayşe'yi kurtarın hayatı tehlikede."
Her an dönebilir kocasına...
"Her an dönebilir kocasına..."
Kalp Yarası
Kalp Yarası
Hayata tutunan kız yok artık!
"Hayata tutunan kız yok artık!"
Keşke seni tanımasaydım!
"Keşke seni tanımasaydım!"
Kalp Yarası 20. bölüm fragmanı izle
Kalp Yarası 20. bölüm fragmanı izle
Ben bebeğimi kaybettim!
"Ben bebeğimi kaybettim!"
Ayşe, korkma ben buradayım
"Ayşe, korkma ben buradayım"
Aşkla birlikte her şeyin anlamı değişiyor
"Aşkla birlikte her şeyin anlamı değişiyor"
Vazgeçtim hayallerimden ta ki sen karşıma çıkana kadar
"Vazgeçtim hayallerimden ta ki sen karşıma çıkana kadar"
Ortalık fena karışacak!’’
"Ortalık fena karışacak!''
Kalp Yarası 17. bölüm fragmanı yayınlandı
Kalp Yarası 17. bölüm fragmanı yayınlandı
Daha Fazla Video Göster