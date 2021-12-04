Kalp Yarası 23. bölüm 2. fragmanı izle | "Ayşe'yi kurtarın hayatı tehlikede."

Kalp Yarası 23. yeni bölüm 2. fragmanı izle! ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kalp Yarası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Gökhan Alkan, Merve Çağıran ve Yağmur Tanrısevsin'in paylaştığı dizinin 23. bölüm 2. tanıtımına "Ayşe'yi kurtarın hayatı tehlikede." sözleri damga vuruyor. İşte Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı...

Annesinin hatıralarıyla teselli bulmaya çalışan Ayşe, Ferit'ten hiç beklemediği bir davranışla karşılaşır. Bu sürpriz Ayşe'nin Ferit'e olan duygularını ortaya çıkarırken, Ferit Ayşe'yle birlikte olabilme ihtimalinin güçlendiğini anlar.

Sinan, Ferit ve Azade'nin konakta Adnan'ı yok sayması Adnan'ın ailesine karşı harekete geçmesi için bardağı taşıran son damla olur. Adnan'ın bu hamlesi Yaman'ın elini güçlendirirken kendisini geri dönüşü olmayacak bir yola sokar.

Elif'in bir an önce iyileşmesi için Ayşe'ye yaklaşan Şahin'in karşısına hiç beklemediği bir isim çıkar. Ferit ve Mirza arasında sular bir türlü durulmazken Ayşe aldığı kararı tekrar sorgulamaya başlar.