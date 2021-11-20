20 Kasım 2021, Cumartesi
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Kalp Yarası 21. bölüm fragmanı izle | "Keşke seni tanımasaydım!"
Kalp Yarası 21. bölüm fragmanı izle | ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kalp Yarası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Gökhan Alkan, Merve Çağıran ve Yağmur Tanrısevsin'in paylaştığı dizinin 21. bölüm tanıtımına "Keşke seni tanımasaydım!" sözleri damga vuruyor. İşte Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı...