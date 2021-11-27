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Videolar Kalp Yarası Videoları Kalp Yarası 21. bölüm fragmanı izle | "Ait olduğum yere, İstanbul'a gidiyorum."

Kalp Yarası 21. bölüm fragmanı izle | "Ait olduğum yere, İstanbul'a gidiyorum."

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Giriş: 27.11.2021 16:10
Güncelleme:27.11.2021 16:10
Kalp Yarası 21. yeni bölüm fragmanı izle! ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kalp Yarası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Gökhan Alkan, Merve Çağıran ve Yağmur Tanrısevsin'in paylaştığı dizinin 21. bölüm tanıtımına "Ait olduğum yere, İstanbul'a gidiyorum" sözleri damga vuruyor. İşte Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı...

Ayşe, yaşadığı felaketlerin sorumlusu olarak gördüğü Hande'ye karşı yaptığı tehlikeli hamlenin sonucunda dedesi Şahin'le yüzleşmek zorunda kalır. Sancakzadelere karşı güçlerini birleştiren Hande ve Yaman, intikamları uğruna yeni bir yola girerler. Diğer tarafta Azade'nin tuzağına düşen Adnan ise reddedemeyeceği bir teklifle Yaman'ın kapısını çalar. Ferit ilişkilerini toparlamaya çalışsa da Ayşe tüm geçmişi ve geleceğiyle yüzleşmek zorunda kalınca bir karar aşamasına gelir. Ayşe'nin vereceği karar, Ferit ve Ayşe ilişkisini yeni bir dönemece sokar.

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