22 Kasım 2021, Pazartesi
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Kalp Yarası 21. bölüm 2. fragmanı izle | "Hayata tutunan kız yok artık!"
Kalp Yarası 21. bölüm 2. fragmanı izle | ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kalp Yarası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Gökhan Alkan, Merve Çağıran ve Yağmur Tanrısevsin'in paylaştığı dizinin 21. bölüm 2. tanıtımına "Hayata tutunan kız yok artık!" sözleri damga vuruyor. İşte Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı...