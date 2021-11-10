10 Kasım 2021, Çarşamba
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Kalp Yarası 20. yeni bölüm fragmanı | "Ayşe, korkma ben buradayım"
Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın merakla beklenen 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Etkileyici hikayesiyle her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölüm tanıtımına "Ayşe, korkma ben buradayım" sözleri damga vurdu. İşte Kalp Yarası 20. bölüm fragmanı...