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Kalp Yarası 20. yeni bölüm fragmanı | "Ayşe, korkma ben buradayım"

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Giriş: 10.11.2021 17:04
Güncelleme:10.11.2021 17:05
Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın merakla beklenen 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Etkileyici hikayesiyle her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölüm tanıtımına "Ayşe, korkma ben buradayım" sözleri damga vurdu. İşte Kalp Yarası 20. bölüm fragmanı...
Ayşe, korkma ben buradayım
"Ayşe, korkma ben buradayım"
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