11 Kasım 2021, Perşembe
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Kalp Yarası 20. bölüm 2. fragmanı | "Ben bebeğimi kaybettim!"
Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın merakla beklenen 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Etkileyici hikayesiyle her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölüm tanıtımına "Ben bebeğimi kaybettim!" sözleri damga vurdu. İşte Kalp Yarası 20. bölüm 2. fragmanı...