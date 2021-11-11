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Kalp Yarası 20. bölüm 2. fragmanı | "Ben bebeğimi kaybettim!"

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Giriş: 11.11.2021 11:58
Güncelleme:11.11.2021 11:59
Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın merakla beklenen 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Etkileyici hikayesiyle her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölüm tanıtımına "Ben bebeğimi kaybettim!" sözleri damga vurdu. İşte Kalp Yarası 20. bölüm 2. fragmanı...
Ben bebeğimi kaybettim!
"Ben bebeğimi kaybettim!"
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