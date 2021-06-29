Kalp Yarası 2. bölüm fragmanı yayınlandı | "Bu hikayedeki en masum kişi sensin!"

Kalp Yarası 2. yeni bölüm fragmanı izle! Atv ekranlarının yeni dizisi Kalp Yarası, ilk bölümüyle izleyiciden tam puan aldı. Pazartesi akşamının en çok izlenen dizisi olan Kalp Yarası'nın 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Bu hikayedeki en masum kişi sensin!" sözleri damga vurdu.

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alacak dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.