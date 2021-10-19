Kalp Yarası 17. bölüm fragmanı yayınlandı | ''Ben hayatımda hiç olmadığım kadar mutluyum...''

Kalp Yarası 17. yeni bölüm fragmanı izle! Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, etkileyici hikayesiyle yaz aylarına damga vurdu. Her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına, ''Ben hayatımda hiç olmadığım kadar mutluyum...'' sözleri damga vurdu. İşte Kalp Yarası 17. bölüm fragmanı...