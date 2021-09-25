25 Eylül 2021, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kalp Yarası 13. bölüm fragmanı yayınlandı | "Aşka anlam veremeyen ben, şimdi acısına mahkum oldum!"
Kalp Yarası 13. yeni bölüm 2. fragmanı izle! Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, etkileyici hikayesiyle yaz aylarına damga vurdu. Her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin 13. bölüm 2. fragmanına, "Aşka anlam veremeyen ben, şimdi acısına mahkum oldum!" sözleri damga vurdu.