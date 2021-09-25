25 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Kalp Yarası Videoları Kalp Yarası 13. bölüm fragmanı yayınlandı | "Aşka anlam veremeyen ben, şimdi acısına mahkum oldum!"

Kalp Yarası 13. bölüm fragmanı yayınlandı | "Aşka anlam veremeyen ben, şimdi acısına mahkum oldum!"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.09.2021 12:48
Güncelleme:25.09.2021 12:48
Kalp Yarası 13. yeni bölüm 2. fragmanı izle! Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, etkileyici hikayesiyle yaz aylarına damga vurdu. Her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin 13. bölüm 2. fragmanına, "Aşka anlam veremeyen ben, şimdi acısına mahkum oldum!" sözleri damga vurdu.
Aşka anlam veremeyen ben, şimdi acısına mahkum oldum!
"Aşka anlam veremeyen ben, şimdi acısına mahkum oldum!"
’’Boşanmazsam ne olur anne?’’
''Boşanmazsam ne olur anne?''
Ben onun katil olduğuna inanmıyorum!
"Ben onun katil olduğuna inanmıyorum!"
Ben katil değilim, ben masumum!
"Ben katil değilim, ben masumum!"
Sen bu kıza aşık oldun mu?
"Sen bu kıza aşık oldun mu?"
Beni bu enkazdan kim kurtaracak?
"Beni bu enkazdan kim kurtaracak?"
Sen başka bir adama aşık olmuşsun...
"Sen başka bir adama aşık olmuşsun..."
Kalp Yarası
Kalp Yarası
Ayşe ben sana güvenmiştim
"Ayşe ben sana güvenmiştim"
Kalp Yarası 8. bölüm fragmanı yayınlandı
Kalp Yarası 8. bölüm fragmanı yayınlandı
Ben artık yokum!
"Ben artık yokum!"
Ne zaman kurtulacağız senden...
"Ne zaman kurtulacağız senden..."
Daha Fazla Video Göster