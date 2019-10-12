12 Ekim 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
12.10.2019

Hercai 16. bölüm tamamını kesintisiz izle! Hercai son bölüm

ATV ekranlarının fenomen dizisi Hercai 16. bölüm izle! Hercai 16. son bölüm tek parça kesintisiz izle! ATV ekranlarında cuma akşamları izleyenleri ekran başına kilitleyen Hercai, 16. bölümüyle nefes kesti. Hercai'nin 16. bölümünde, Reyyan'ın kaçırılması Şadoğlu çiftliğinde karşı karşıya gelen iki ailede bomba etkisi yaratır. Miran, Reyyan'ı bulabilmek için yıllardır sürdürdüğü düşmanlığı göz ardı ederek Hazar Şadoğlu'yla iş birliği yapar. Hazar ve Miran'ın, Reyyan için bir arada hareket etmesi ikiliyi yakınlaştırırken daha önce hiç konuşulmayan gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlar. Hercai 16. bölüm tamamını kesintisiz izle...

Hercai 16. Bölüm izle yeni bölüm izle

Reyyan'ın kaçırılması Şadoğlu çiftliğinde karşı karşıya gelen iki ailede bomba etkisi yaratır. Miran, Reyyan'ı bulabilmek için yıllardır sürdürdüğü düşmanlığı göz ardı ederek Hazar Şadoğlu'yla iş birliği yapar. Hazar ve Miran'ın, Reyyan için bir arada hareket etmesi ikiliyi yakınlaştırırken daha önce hiç konuşulmayan gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlar. Bütün planların kurucusu olan Azize Aslanbey bu defa ''Ben yapmadıysam kim yaptı?'' düşüncesiyle kendini saf dışı kaldığı bir oyunun içerisinde bulur ancak geçmişte yaptıkları yüzünden hem Şadoğlu ailesi hem de Miran, Reyyan'ı kaçıran kişinin Azize Aslanbey olduğundan şüphelenmektedir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Hercai 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 16. bölüm tamamını kesintisiz izle
Hercai 16. bölüm tamamını kesintisiz izle
Reyyan Şadoğlu kimdir?
Reyyan Şadoğlu kimdir?
Hercai 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - İZLE
Hercai 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - İZLE
Hercai 15. bölüm tek parça tamamını full izle | Hercai son bölüm
Hercai 15. bölüm tek parça tamamını full izle | Hercai son bölüm
Hercai'de Yaren'in son kozu
Hercai'de Yaren'in son kozu
Aslanbey konağında gerginlik!
Aslanbey konağında gerginlik!
Reyyan’ın zor dakikaları
Reyyan’ın zor dakikaları
Cem Adrian: Ben Seni Çok Sevdim
Cem Adrian: Ben Seni Çok Sevdim
Hercai 15. yeni bölüm 2. fragman yayınlandı! Silahlar çekiliyor…
Hercai 15. yeni bölüm 2. fragman yayınlandı! Silahlar çekiliyor…
Hercai son bölümde çalan şarkı
Hercai son bölümde çalan şarkı
Reyyan'a baba koruması!
Reyyan'a baba koruması!
Daha Fazla Video Göster