Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. yeni bölüm fragmanı! EDHO 152. bölüm fragmanı izle!

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. bölüm fragmanı izle! Merakla beklenen EDHO 152. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her Salı akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümünde sürprizler yaşanacak. Fragmanda "Eğer öfken kendine değil bana ise; kafana sıkacağım!" sözleri dikkat çekiyor. İhanetle suçlanan Tufan ve Hızır'ın buluşması ise nefes kesecek. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. yeni bölüm fragmanı!

EDHO 152. yeni bölüm fragmanı izle! ATV'nin Salı akşamları yayınlanan dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. yeni bölüm fragmanı izle! Her hafta yeni bölümleri merakla beklenen dizinin 152. yeni bölümü 17 Aralık Salı akşamı ATV ekranlarında olacak. Dizinin son bölümünde Tufan'ın ihaneti sonrası masada yeni kararlar alınmıştı. EDHO 152. bölüm fragmanında ise Tufan ve Hızır'ın yüzleştiği görülüyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. bölüm fragmanı izleme sayfası!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tufan'ın son hamlesi herkesin kafasında soru işareti olarak dururken yakın dostu Hızır'ın yüreğine serpilen şüphe tohumları yeşermeye başlamıştır bile. Alparslan ve Hızır Ali'nin de gözünden kaçmayan detaylar Hızır'ı kanıt aramaya itse de buna gerek kalmayacaktır.

Hastanede yatan Tefo'nun uyandıktan sonra anlattıkları, hainin kim olduğuyla ilgili herhangi bir şüpheye mahal bırakmayacaktır. Tufan'ın ihanetine inanmakta güçlük çeken masa üyeleri de çok geçmeden yeni düşmanlarıyla ilgili verilecek kararı onaylayacaktır. Akıbetinin ne olacağını çok iyi bilen Tufan'ın, oğlu Kemal'i de yanına alarak kaçmaktan başka çaresi kalmaz. Bir kez daha dostum dediği kişi tarafından sırtından vurulan Hızır, verilen kararı uygulamak için Tufan'dan hızlı davranacaktır.

Altan taraf değiştirerek Çakırbeylilerle işbirliği yapacağını düşündüğü Sınırsızları daha fazla kontrol edemeyeceğini anlayarak yeni bir plan yapar. Altan'dan daha büyük bir güç olan Cengiz, masayı büyük zarara uğratacak bu planın uygulayıcısı olacaktır.