İşte Destan 9. bölüm tanıtımı! | Destan'da önümüzdeki hafta neler olacak? | atv izle

Atv’nin geniş bir seyirci kitlesine ulaşan dizisi Destan’ın 9. yeni bölümü için nefesler tutuldu. Seyirciyi ekranlara kilitleyen ve büyük aksiyon yaşatan Destan’ın 9. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu sevenleri tarafından internette aranıyor? Merakla beklenen tanıtım atv’nin YouTube ve dizinin tanıtım sayfalarında yayınlandı. Destan’ın repliklerine "Kurultay'ı kandırmaktan, Kağan'a ve vatana ihanetten yargılanacaktır! Gerçek pençe nerede?” sözleri damgasını vurdu. Peki, Destan’ın 9. Bölümünde neler yaşanacak? İşte 8. bölüm sonrası hemen yayınlanan ve atv'de 1 Şubat 2022 Salı günü ekranlara gelecek olan Destan 9. bölüm 1. tanıtımı…

DESTAN 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve seyirciden büyük ilgi gören 'Destan', atv ekranındaki sekizinci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi.

'Destan'ın sekizinci bölümünde, kutunu yitirdiğini düşünen ve tahta geri dönmeyi kabul etmeyen Alpagu Han'ın bu hali Akkız'ın isyan etmesine sebep oldu. Alpagu Han'a babasını öldürdüğünü söyleyen Akkız, Alpagu'yu ikna etmeyi başardı.

ALPAGU HAN TAHTINI GERİ ALMAK İÇİN SÖZ VERDİ

Akkız ve Batuga'yı kurganların başında bulan Alpagu Han, Kün Ata'dan aldığı ağız kopuzunu çalarken Akkız "Gayrı ozanlık bitti. Yurda han gerek" diyerek çıkıştı. Alpagu "Han yenildi" diyerek itiraz edince, Akkız "Yenilemez! Bak bu kurgana! Sorardın burda yatan üçüncü kim diye!!! Babam!" diyerek gerçeği açıkladı. Alpagu "Babanı mı öldürdüm" dedi ve bir süre düşündükten sonra "Sen Batuga'ya tahta kılıcı veren kızsın" diyerek Akkız'ı hatırladı. Bunun üzerine Akkız "Oğlunu öksüz bıraktığın gün yetim bıraktığın kızım" dedi.

Alpagu "Kaybettim Akkız kaybettim" deyince Akkız, "Bi kavgayı evet ama savaşı hayır! Sen uğruna iki çocuğu öksüz yetim bıraktığın Hanlığı kaybedemezsin! Devleti öksüz yurdu obayı yetim koyamazsın!!! İyi olup Kağanlığı geri almak zorundasın! Anamızı babamızı elimizden aldın. Yurdumuzun da alınmasına izin veremezsin. Sen bunu bize borçlusun!" diyerek itiraz etti.

Akkız'ın bu sözleri Alpagu Han'ı derinden etkiledi. Adeta toprağından yeniden doğan Alpagu, "Sana ve oğlum Batuga'ya andım olsun ki Akkız, yurdumuzu kaybetmeyeceğiz" diyerek tahtını geri alacağına söz verdi.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

Atv Destan dizisinin Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

ATV DESTAN OYUNCULARI KİM?

Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli(Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Deniz Barut (Ulu Ece),Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir Beg),Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk Beg), İpek Karapınar (Çolpan Hatun),Burak Tozkoparan(Temur Tegin), Elif Doğan(Tutkun),Burak Berkay Akgül(Kaya Tegin),Ahmet Olgun Sünear(Yaman),Buse Meral(Sırma), Ecem Sena Bayır(Günseli Hatun), Esra Kılıç(Mei Jin),Bilgi Aydoğmuş(Kırçiçek),Osman Albayrak(Vargı Beg), Alper Düzen(Danış Ata), Şahin Ergüney(Kün Ata),Meltem Pamirtan(Yibek Kadın),Evren Erler(Çalayır)