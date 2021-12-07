Batuga Akkız’ı madende çalışmaktan kurtarmak için kendini ortaya attı

Ekran yolculuğuna zirvede başlayan ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki üçüncü bölümünde de yine gündemin bir numarasıydı. Destan’ın büyük övgü alan bölümünde, Gök Saray’a esir olarak getirilen Akkız, Çolpan Hatun’un fidye ödeyip kendilerini kurtarmasını beklerken büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Obasının zor durumda olduğunu öne sürerek esirler için altın ödemeyi reddeden Çolpan Hatun, Akkız ve diğer esirleri kaderine terk ederek saraydan ayrıldı.

Bunun üzerine esirler saray avlusuna dizilerek Ulu Ece'nin karşısına çıktı. Ulu Ece her bir esiri inceleyip uygun gördüğü şekilde değerlendirilmesi için talimat verirken, saraya sızmak isteyen Tutkun'un Günseli'nin beklenmedik desteği ile küne olarak yetiştirilmesine karar verildi.

Akkız'ın dik başlılığı ise başına dert oldu. Çalayır'ın dişlerine bakmasına izin vermeyen Akkız, "At mıyım ben de dişlerime bakılacak" diye isyan etti. Akkız'ın asi tavrından hiç hoşlanmayan Ulu Ece, "Ben Rus Kinezi'nin kızı Prenses Vera, sizin gibi esirdim! Dişlerine bakılarak bu saraya hizmetli seçildim" diyerek Akkız'ı azarladı ve madende çalışmasına karar verdi.

Bu manzarayı uzaktan izleyen Batuga, Akkız'ın yolun sonuna geldiğini fark ettiğinde kendini ortaya atarak Akkız'ı korudu. Batuga'nın bu hareketi herkesi şaşkınlığa sürüklerken, Akkız'ı tanıyan Temur ortaya çıktı ve "Batuga'yı kurtaran esir kız budur" diyerek duruma açıklık getirdi.

Batuga'nın Akkız'a yakın davranışı nedeniyle Akkız'ın küne olarak alınmasına karar verildi. Temur, Akkız'ın sarayda kalacak olmasından hiç hoşlanmayan Ulu Ece'yi "Ana! Kalsın dedim. Bu kıza can borcumuz vardır" sözleriyle ikna etti.

Tam bu sırada Alpagu Han'ın kapıda görünmesi tüm havayı değiştirdi. Saray eşrafı Alpagu Han'ı ayakta görünce büyük şaşkınlık yaşarken, Akkız başarısız olmanın acısıyla baş başa kaldı.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.