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Akkız ve Batuga yıllar sonra ilk kez karşılaştı! Destan 2. yeni bölüm sürpriz karşılaşma...

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Giriş: 01.12.2021 01:34
Güncelleme:01.12.2021 01:34
Ekran yolculuğuna zirvede başlayan ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki ikinci bölümünde de yine gündemin zirvesindeydi. Saltuk tarafından tutsak edilen Akkız, esir kafilesiyle bilikte Gök Hanlığı Sarayı’na getirildi. Sarayın avlusundaki telaşı fark ederek neler olup bittiğini görmek üzere dışarı çıkan Batuga, esirler saraya alınırken hiç beklemediği bir anda Akkız’la karşı karşıya geldi.

Ekran yolculuğuna zirvede başlayan ve seyirciden büyük ilgi gören 'Destan', atv ekranındaki ikinci bölümünde de yine gündemin zirvesindeydi.

Çocukluk günlerini ve tanışmalarını hatırlayan Akkız ve Batuga birbirini hemen tanıdı. Akkız, hüzünlenerek Batuga'ya "Keşke aklın olaydı da sen kağan olsaydın Gök Tegini. Beni Gök Saray'a tutsak etmezdin" dedi.

Bu sırada Kıraç gelerek ikiliyi ayırdı. Akkız'a dikkatle bakınca karşısındakinin kim olduğunu anlayan Kıraç, "Sensin! Çift başlı kurdun pençesi sensin! Alpagu Han'ı vuran okçu sensin…" dedi. Akkız'ı diğer esirlerden ayıran Kıraç, katili Temur'a teslim etmek isterken Alpagu Han için düzenlenen ayinin başladığını fark etti.

Ayini bölemeyen Kıraç, Akkız'ı zindana götürmeye karar verdi. Olanları adım adım takip eden Batuga ise Akkız'ı koruyabilmek için Kıraç'ın peşinden bir an olsun ayrılmadı.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

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