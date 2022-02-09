Destan yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Destan 11. bölüm fragmanı izle

ATV'nin yeni dizisi Destan, televizyon dünyasında taşları yerinden oynattı. Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisi, izleyiciyi çok farklı, benzersiz ve efsanevi bir hikâyeye davet ediyor. 'Destan' muhteşem prodüksiyonu ile izleyiciyi derinden etkiledi. Destan dizisinin yeni bölüm fragmanına "Batuga, Akkız öldüler değil mi?" sözü damga vuruyor. İşte Destan 11. yeni bölüm fragmanı izleme adresi...

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