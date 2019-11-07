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07.11.2019

Züleyha konağa geri geliyor! | Bir Zamanlar Çukurova 43. yeni bölüm (son bölüm) sahne

Züleyha konağa geri geliyor! Demir, Züleyha’ya inanıyor mu? | Bir Zamanlar Çukurova 43. yeni bölüm (son bölüm) sahne... ATV'nin perşembe akşamlarına damga vuran dizisi Bir Zamanlar Çukurova son yayınlanan bölümüyle yine ses getirdi. Başrollerini Vadihe Gördüm, Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Kerem Alışık'ın paylaştığı dizi reyting listelerinde zirveye damga vurdu. Bir dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın son yayınlanan 43. yeni bölümüne ait özel sahneleri ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz. Diziyle ilgili son dakika gelişmelerini de sayfamız üzerinden erişebilirsiniz.

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