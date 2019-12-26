27 Aralık 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
26.12.2019

Saniye, Gülten'i teselli ediyor! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm

Saniye, Gülten'i teselli ediyor! “Seni o acıyla bir başına bırakmışım, ben nasıl unutacağım…” | Bir Zamanlar Çukurova 50. yeni bölümü izle! ATV ekranlarında perşembe gününe damga vuran Bir Zamanlar Çukurova son bölümüyle büyük ses getirdi. Başrollerini Vadihe Gördüm, Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Kerem Alışık'ın paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova reyting listelerinde zirveye damga vurdu. Bir Zamanlar Çukurova'nın son yayınlanan 50. yeni bölümüne ait özel sahneleri ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz. Diziyle ilgili son dakika gelişmelerini de sayfamız üzerinden erişebilirsiniz.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bir Zamanlar Çukurova 50. bölümüne damga vuran Sezen Aksu şarkısı
Bir Zamanlar Çukurova 50. bölümüne damga vuran Sezen Aksu şarkısı
Yamanların kuruluş yıldönümü | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm
Yamanların kuruluş yıldönümü | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm
Saniye, Gülten'i teselli ediyor! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm
Saniye, Gülten'i teselli ediyor! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm
İhaleyi Yılmaz kazandı! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm
İhaleyi Yılmaz kazandı! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm
Bir Zamanlar Çukurova 50. yeni bölüm son fragman izle
Bir Zamanlar Çukurova 50. yeni bölüm son fragman izle
Saniye'den diziyle ilgili flaş açıklamalar
Saniye'den diziyle ilgili flaş açıklamalar
Bir Zamanlar Çukurova 50. yeni bölüm fragmanı izle
Bir Zamanlar Çukurova 50. yeni bölüm fragmanı izle
Yılmaz, Müjgan'ın defterini buluyor! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm
Yılmaz, Müjgan'ın defterini buluyor! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm
Asıl nefretimden kork Züleyha! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm
Asıl nefretimden kork Züleyha! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm
Hünkar ve Züleyha yüzleşiyor! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm
Hünkar ve Züleyha yüzleşiyor! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm
Bir Zamanlar Çukurova 49. bölüm fragmanı izle
Bir Zamanlar Çukurova 49. bölüm fragmanı izle
Müjgan, Züleyha ile yüzleşiyor! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm
Müjgan, Züleyha ile yüzleşiyor! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm
Daha Fazla Video Göster