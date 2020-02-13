Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha Demir'i aldatıyor mu?

Müjgân şüphelerinde haklı mı? Züleyha Demir’i aldatıyor mu? | Bir Zamanlar Çukurova 55. yeni bölümü izle! ATV ekranlarında perşembe gününe damga vuran Bir Zamanlar Çukurova son bölümüyle büyük ses getirdi. Başrollerini Vadihe Gördüm, Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Kerem Alışık'ın paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova reyting listelerinde zirveye damga vurdu. Bir Zamanlar Çukurova'nın son yayınlanan 55. bölümüne ait özel sahneleri ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz. Diziyle ilgili son dakika gelişmelerini de sayfamız üzerinden erişebilirsiniz.

Bir Zamanlar Çukurova'nın 55. bölümünde aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikâyesi geldi ekranlara… Aynı adama âşık iki kadının yaşadıkları bölüme damga vurdu.

Züleyha'nın boynunda gördüğü fuları Yılmaz'ın arabasında bulan Müjgân soluğu konağın kapısında aldı. Kalbi kırık gözü yaşlı Müjgan'ın istediği sadece bir cevaptı. Bu fuların Yılmaz'ın arabasında ne işi vardı? Fular Yılmaz ile görüşeceğini söyleyen Züleyha'nın mıydı? Müjgan'ın bu soruların cevabını almadan bir yere gitmeye niyeti yoktu.

ZÜLEYHA: "BENİM FULARIM BURADA!"

Tepkilere aldırmadan iddiasını sürdüren Müjgân, Yılmaz'ın da gelmesiyle soruların dozunu artırdı. Züleyha'nın arabasına binmediğini söyleyen Yılmaz'ı yalancılıkla bile suçlayacak kadar ileri gitti. O esnada Züleyha kendi fularının yerini hatırladı. Bebek arabasından çıkarıp, delil olarak gösterdi. Adnan üstüne kusmuş, fuları o sebepten boynundan çıkarmıştı.

AYNI ADAMA âŞIK İKİ KADIN!

Yılmaz'la bir alakası olmadığı, bunu da beynine sokması gerektiğini söyleyen Züleyha Müjgan'ı delirmekle itham etti. Züleyha'nın Yılmaz'ın arabasına bindiğinden emin olan Müjgân gördükleri karşısında dona kalmıştı. Özellikle Züleyha'nın Yılmaz'la buluşacağını söylemesi bu sonuca varmasına neden olmuştu. Kocasından vazgeçmediğini düşünüyordu. Yine aynı adama âşık iki kadın karşı karşıya gelmişti. Her fırsatta birbirlerini kıskanıyorlardı.

DEMİR YILMAZ'A MEYDAN OKUDU!

Demir, karısına atılan iftiraya sinirlendi! Müjgan'ı suçlayan Demir, attığı iftiranın çok ağır olduğunu ve yuva yıkmaya çalıştığını söyledi. Karısını da alıp, gözlerinin önünden uzaklara gitmelerini istedi.

"SAKIN BİR ŞEY SÖYLEME YILMAZ!"

Yılmaz, fuların Behice'nin arkadaşı Hülya Hanım'a ait olduğu gerçeğini Müjgan'ın yüzüne tokat gibi çarptı. Gerçekler karşısında Müjgân Züleyha'nın karşısına geçip "Ben Yılmaz'la buluşacağım" diyerek, kendisini tahrik ettiğini anlatmaya, bu nedenle şüphelendiğini söylemeye çalışsa da, Yılmaz'ın tepkileri daha da yaralanmasına neden oldu. Hem şüphelerinde haksız çıkmış, hem de "paranoyak" damgası yemişti.