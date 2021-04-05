Bir Zamanlar Çukurova 91. bölüm fragmanı yayınlandı! "Niyetin bedel ödetmekse..."

Bir Zamanlar Çukurova 91. yeni bölüm fragmanı izle! ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanıyla olay oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın her bölümde heyecan daha da artarken yeni bölüm tanıtımına, "Niyetin Demir'e bedel ödetmekse, ben de varım!" sözleri fragmana damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 91. bölüm fragmanı...