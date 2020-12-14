Bir Zamanlar Çukurova 77. bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle

Bir Zamanlar Çukurova 77. yeni bölüm fragmanı izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanıyla olay oldu. Yılmaz ve Züleyha yarım kalan aşklarını yaşamak için Adana'dan ayrılırken Yılmaz'ın Demir'e bıraktığı mektuptaki "Dürüst bir vedayı ve kızın Leyla'yı haketmiyorsun..." sözleri yeni bölüm fragmanına damga vurdu. Bir Zamanlar Çukurova 77. bölüm fragmanı...