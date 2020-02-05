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05.02.2020
Bir Zamanlar Çukurova 54. yeni bölüm fragmanı izle! | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm fragmanı
"Kimseyi oyuncak olarak kullanamayacaksın artık Hünkar Hanım!" | ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 54.yeni bölüm fragmanı izle! Perşembe akşamları izleyiciyle buluşan ve merakla takip edilen Bir Zamanlar Çukurova 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizide bu hafta; Fekeli'nin fenalaşıp hastaneye kaldırılması Çukurova'yı karıştıracak. Peki, Fekeli ölecek mi? Yılmaz ise Hünkar'ın konağını basacak ve onunla yüzleşmek isteyecek. Demir ve Yılmaz bir kez daha karşı karşıya gelecek. Müjgan ise Züleyha'nın şalını buluyor... İşte, Bir Zamanlar Çukurova 54. bölüm fragmanı!
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