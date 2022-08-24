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Bir Küçük Gün Işığı dizisi için özel şarkı

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Giriş: 24.08.2022 16:41
Güncelleme:24.08.2022 16:42
Başrollerini; Seray Kaya, Berk Oktay ve Esra Dermancıoğlu’nun paylaştığı “Bir Küçük Gün Işığı” dizisi için özel şarkı yapıldı. Merakla beklenen dizinin müziği ünlü söz yazarı Günay Çoban ve başarılı besteci Alp Yenier imzasını taşıyor. Şarkının sözleri ise şöyle: "Kaybolmuşum ben araftayım, ihanetin kavgasındayım... Çıkmazların ortasındayım, gün ışığı nerede?"
Bir Küçük Gün Işığı dizisi için özel şarkı
Bir Küçük Gün Işığı dizisi için özel şarkı
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Bir Küçük Gün Işığı ilk tanıtımı yayınlandı
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