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Bir Küçük Gün Işığı ilk tanıtımı yayınlandı! Yakında atv'de

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Giriş: 23.08.2022 12:37
Güncelleme:23.08.2022 12:37
Yeni sezonda atv ekranlarında yayınlanacak, yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Bir Küçük Gün Işığı'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Kadrosunda Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz ve Azra Aksu'yu buluşturan yapımın tanıtımına, "Bu benim hikayem; şimdi her şeye yeniden başlamak zorundayım" sözleri damga vurdu.
Bir Küçük Gün Işığı ilk tanıtımı yayınlandı
Bir Küçük Gün Işığı ilk tanıtımı yayınlandı
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