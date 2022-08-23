Bir Küçük Gün Işığı ilk tanıtımı yayınlandı! Yakında atv'de

Yeni sezonda atv ekranlarında yayınlanacak, yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Bir Küçük Gün Işığı'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Kadrosunda Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz ve Azra Aksu'yu buluşturan yapımın tanıtımına, "Bu benim hikayem; şimdi her şeye yeniden başlamak zorundayım" sözleri damga vurdu.