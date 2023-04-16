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Bir Küçük Gün Işığı 30. bölüm fragmanı! "Fırat'tan boşanmak istiyorum!"

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Giriş: 16.04.2023 21:15
Güncelleme:16.04.2023 21:15
Bir Küçük Gün Işığı 30. bölüm fragmanı yayınlandı! Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Fırat'tan boşanmak istiyorum!" sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın 30. bölüm fragmanı...

"Gitmek mi Zor Kalmak mı?"

Elif, Fırat'ın baba olacağını sandığı zaman ne kadar mutlu olduğunu görür. Bu haksızlığı ona yapmak istemez ve Fırat'tan uzaklaşmaya başlar. Fırat ise Elif'ten vazgeçmemeye kararlıdır. Ona olan aşkını anlatmak için sürprizler yapar. Evlenme teklif edemediği ve hala ilk günkü kadar aşık olduğu için kapattığı restoranda, Elif'e evlenme teklif edip her şeye yeniden başlamak ister. Elif, Fırat'ın aşkına direnemez. Bu sırada Dila, Sinan'la ilişkisini ilerletir. Sinan'ı yemeğe çağırır. Elif'in evinde, Elif'in kıyafetleriyle Sinan'ı karşılarken Ümran, Dila'nın bir şeyler çevirdiğinden kuşkulanmaya başlar. Sude, Fırat'a verdiği ultrason görüntüsüyle Elif'e aralarındaki engeli tekrar hatırlatır. Elif, Fırat için ondan vazgeçmek zorundadır. Fırat her şeyden habersiz Elif'i beklerken Elif boşanma davası açmak için avukatına gider.

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