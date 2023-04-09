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Bir Küçük Gün Işığı 29. bölüm fragmanı! "Sen olmasaydın belki de ağabeyimle Sude evleneceklerdi!"
"Üzgünüm Sevgilim"
Elif, Cemil'in vasiyetini yerine getiremeyecek olmanın üzüntüsünde boğulur. Ümran, oğlunun hep başkalarının çocuklarını sevmek zorunda kalacağını söyleyerek Elif'in üzerine gider. Elif geçmişte doktorların kapısını aşındırmasına rağmen Fırat için yeniden bir doktora gitmeye karar verir. Sinan, Dila'nın ilgilendiği adam, Elif'in yeni doktorudur. Dila henüz bu gerçekten habersizdir. Elif, ufacık bir ihtimal bile olsa Fırat'ın baba olabilmesini canı gönülden isterken Sude'nin vakti zamanında Fırat'tan hamile kaldığını öğrenir. Dila'nın da kışkırtmasıyla Elif, aralarına girmiş gibi hisseder. Gülümser, Eşref'e çocukları evlenene kadar görüşmeyeceklerini söyler. Eşref, Alper ve Fulya'nın evliliğini hızlandırmaya karar verir. Elif testlerinin sonucunu beklerken Fırat'tan bu durumu gizler, onu boşuna umutlandırmak istemez ama olaylar hiç beklemediği gibi gelişir.