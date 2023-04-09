09 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Bir Küçük Gün Işığı Videoları Bir Küçük Gün Işığı 29. bölüm 2. fragmanı! "Artık bir evlat sahibi oldun"

Bir Küçük Gün Işığı 29. bölüm 2. fragmanı! "Artık bir evlat sahibi oldun"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.04.2023 16:51
Güncelleme:09.04.2023 16:51
Bir Küçük Gün Işığı 29. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Artık bir evlat sahibi oldun" sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın 29. bölüm 2. fragmanı...

"Üzgünüm Sevgilim"

Elif, Cemil'in vasiyetini yerine getiremeyecek olmanın üzüntüsünde boğulur. Ümran, oğlunun hep başkalarının çocuklarını sevmek zorunda kalacağını söyleyerek Elif'in üzerine gider. Elif geçmişte doktorların kapısını aşındırmasına rağmen Fırat için yeniden bir doktora gitmeye karar verir. Sinan, Dila'nın ilgilendiği adam, Elif'in yeni doktorudur. Dila henüz bu gerçekten habersizdir. Elif, ufacık bir ihtimal bile olsa Fırat'ın baba olabilmesini canı gönülden isterken Sude'nin vakti zamanında Fırat'tan hamile kaldığını öğrenir. Dila'nın da kışkırtmasıyla Elif, aralarına girmiş gibi hisseder. Gülümser, Eşref'e çocukları evlenene kadar görüşmeyeceklerini söyler. Eşref, Alper ve Fulya'nın evliliğini hızlandırmaya karar verir. Elif testlerinin sonucunu beklerken Fırat'tan bu durumu gizler, onu boşuna umutlandırmak istemez ama olaylar hiç beklemediği gibi gelişir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Artık bir evlat sahibi oldun
"Artık bir evlat sahibi oldun"
Sen olmasaydın belki de ağabeyimle Sude evleneceklerdi!
"Sen olmasaydın belki de ağabeyimle Sude evleneceklerdi!"
Annem babamı öldürdü Elif!
"Annem babamı öldürdü Elif!"
Böyle bir zamanda söylemek istemezdim ama...
"Böyle bir zamanda söylemek istemezdim ama..."
Fırat’ın babası Cemil Bey değil, değil mi?
"Fırat'ın babası Cemil Bey değil, değil mi?"
Öyle de güzeldi gözleri, bıraksam içine bi’ kendimi
"Öyle de güzeldi gözleri, bıraksam içine bi' kendimi"
Bir Küçük Gün Işığı 26. bölüm fragmanı! Elif bizi bırakmayacak...
Bir Küçük Gün Işığı 26. bölüm fragmanı! "Elif bizi bırakmayacak..."
’’Kimsenin canının yanmasına gerek yok!’’
''Kimsenin canının yanmasına gerek yok!''
Ya ona zarar verirlerse, yalnız kaldı orada!
"Ya ona zarar verirlerse, yalnız kaldı orada!"
En çok acıyı o çekiyor gerçekten bunu görmüyor musun?
"En çok acıyı o çekiyor gerçekten bunu görmüyor musun?"
Kardeşinin aleyhine şahitlik mi edeceksin?
"Kardeşinin aleyhine şahitlik mi edeceksin?"
Aramayı sonlandırdılar Fırat...
"Aramayı sonlandırdılar Fırat..."
Daha Fazla Video Göster