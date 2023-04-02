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Bir Küçük Gün Işığı 28. bölüm fragmanı! "Annem babamı öldürdü Elif!"

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Giriş: 02.04.2023 14:31
Güncelleme:02.04.2023 14:31
Bir Küçük Gün Işığı 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Annem babamı öldürdü Elif!" sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın 28. bölüm fragmanı...

"Vasiyet"

Cemil'in vefatı ile Fırat paramparça olur. Dila ise üzüntüsünü öfkesiyle birleştirip babasının ölümünden Ümran'ı sorumlu tutar. Ümran cenazeden gelir gelmez Cemil'i zehirlediği bitkiyi kaldırıp atar. Yasemin, Ümran'ın, Cemil'in yemeklerine bir baharat karıştırdığını Fırat'a söyler. Ama Ümran da boş durmaz ve Yasemin'in aslında Feraye'ye çalıştığını açıklar. Ümran bitkiden de Yasemin'in iddiasından da kurtulduğu sırada Cemil'in avukatı vasiyetini açıklamak için geleceğini haber verir. Artık Ümran'ın tek bir hedefi vardır. Ne olursa olsun o vasiyeti Fırat'ın bilmemesi ve öz babasının Cemil olmadığını öğrenmemesi için elinden geleni yapacaktır. Ama Elif, Ümran'ın, Fırat vasiyeti öğrenmesin diye uğraştığını anlar ve Ümran'ın tüm planlarını altüst etmeye hazırdır.

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Annem babamı öldürdü Elif!
"Annem babamı öldürdü Elif!"
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