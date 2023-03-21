Bir Küçük Gün Işığı 27. bölüm fragmanı! "Fırat'ın babası Cemil Bey değil, değil mi?"

Bir Küçük Gün Işığı 27. bölüm fragmanı yayınlandı! Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Fırat'ın babası Cemil Bey değil, değil mi?" sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın 27. bölüm fragmanı...