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Bir Küçük Gün Işığı 26. bölüm fragmanı! "Elif bizi bırakmayacak..."

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Giriş: 19.03.2023 16:47
Güncelleme:19.03.2023 16:48
Bir Küçük Gün Işığı 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Elif bizi bırakmayacak..." sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın 26. bölüm fragmanı...

Elif'in hayatta kalabilmesi için kritik saatler vardır. Fırat'ın duaları, Güneş'in yalvarışları ve Dila'nın kanını vermesiyle Elif kritik saatleri atlatır. Hastaneden çıkarılıp eve getirildikten sonra Ümran'ın, Elif'e karşı davranışları tamamen değişir. Artık ona farklı bir gözle bakmaya, onu kızı gibi görmeye başlar. Fırat, Sude'nin, Feraye'nin hisseleriyle şirketin yeni ortağı olduğunu öğrenir. Alper yaşanılanların da etkisiyle hayatın çok kısa olduğunu anlar ve Fulya'ya evlenme teklif eder. Elif ve Fırat, isteme merasiminde kız tarafı olurlar. Eşref'in işi yokuşa süren halleri, eğlenceli anlar yaşamasına neden olur. Dila da Elif'e bir adım atar, aralarındaki buzlar yavaş yavaş erimeye başlar. Tam kırgınlıklar unutulmuş, geçmişe bir sünger çekilmişken Elif aileyi darmadağın edecek sırrı öğrenir. Artık Elif'i daha zor günler bekliyordur.

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"Öyle de güzeldi gözleri, bıraksam içine bi' kendimi"
Bir Küçük Gün Işığı 26. bölüm fragmanı! Elif bizi bırakmayacak...
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