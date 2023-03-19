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Bir Küçük Gün Işığı 26. bölüm fragmanı! "Elif bizi bırakmayacak..."
Elif'in hayatta kalabilmesi için kritik saatler vardır. Fırat'ın duaları, Güneş'in yalvarışları ve Dila'nın kanını vermesiyle Elif kritik saatleri atlatır. Hastaneden çıkarılıp eve getirildikten sonra Ümran'ın, Elif'e karşı davranışları tamamen değişir. Artık ona farklı bir gözle bakmaya, onu kızı gibi görmeye başlar. Fırat, Sude'nin, Feraye'nin hisseleriyle şirketin yeni ortağı olduğunu öğrenir. Alper yaşanılanların da etkisiyle hayatın çok kısa olduğunu anlar ve Fulya'ya evlenme teklif eder. Elif ve Fırat, isteme merasiminde kız tarafı olurlar. Eşref'in işi yokuşa süren halleri, eğlenceli anlar yaşamasına neden olur. Dila da Elif'e bir adım atar, aralarındaki buzlar yavaş yavaş erimeye başlar. Tam kırgınlıklar unutulmuş, geçmişe bir sünger çekilmişken Elif aileyi darmadağın edecek sırrı öğrenir. Artık Elif'i daha zor günler bekliyordur.