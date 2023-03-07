Bir Küçük Gün Işığı 25. bölüm fragmanı! "Ya ona zarar verirlerse, yalnız kaldı orada!"

Bir Küçük Gün Işığı 25. bölüm fragmanı yayınlandı! Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Ya ona zarar verirlerse, yalnız kaldı orada!" sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın 25. bölüm fragmanı...