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Videolar Bir Küçük Gün Işığı Videoları Bir Küçük Gün Işığı 24. bölüm 2. fragmanı! "En çok acıyı o çekiyor gerçekten bunu görmüyor musun?"

Bir Küçük Gün Işığı 24. bölüm 2. fragmanı! "En çok acıyı o çekiyor gerçekten bunu görmüyor musun?"

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Giriş: 04.03.2023 16:16
Güncelleme:04.03.2023 16:16
Bir Küçük Gün Işığı 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "En çok acıyı o çekiyor gerçekten bunu görmüyor musun?" sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın 24. bölüm 2. fragmanı...

Elif'in endişeyle beklediği velayet kararı Dila'nın lehine sonuçlanır. Elif ve Güneş'in beraber geçireceği sadece son birkaç günü kalır. Bu sırada Feraye, Ümran'dan hisselerini ister. Ümran hapse girme tehlikesiyle karşı karşıyadır ama yine de Fırat'a bir şey anlatmaz. Güneş, Dila'ya gitmek istemiyordur. Elif ise çaresizdir. Dila, Güneş'i aldıktan sonra değil Elif'le görüşmemesi için onu kreşe dahi göndermez. Elif, Güneş'i görebilmek için tüm sınırları zorlar. Sonunda Dila'dan şikayetçi olmaya, ifadesini değiştirmeye karar verir. Dila'nın uçurumda onu öldürmeye çalıştığını, gerçeği söyleyecektir. Ümran ve Cemil, Elif'e öfke kusarken Fırat arkasında durur. Ümran bir taraftan Feraye'nin, bir taraftan da Cemil'in baskısıyla iyice köşeye sıkışırken bütün bu düğümü çözecek olanın Elif olduğundan habersizdir.

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