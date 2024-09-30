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Bir Gece Masalı 5.Bölüm Fragmanı (1 Eylül Salı 2024)

Bir Gece Masalı 5.Bölüm Fragmanı (1 Eylül Salı 2024)

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Giriş: 30.09.2024 12:53
Yılmaz'ların gerçek amacını öğrenen Mahir, annesi ve Canfeza'yı alarak köşkü terk eder. Arkadaşı Salih'in yardımıyla yerleştikleri evde Mahir ve Canfeza ilk kez duygularıyla böylesine açıkça yüzleşir. Aralarındaki aşk dile dökülmüştür artık. Onlar belki de en mutlu günlerini geçirirken Yılmaz ailesi Haroğulları tarafından köşeye sıkıştırılır. Kürşat'ın geri dönmesi ise Canfeza'nın duygularını alt üst eder. Süreyya'nın hatası Canfeza ve Süreyya'yı büyük bir tehlikeye atar.

Yılmaz'ların gerçek amacını öğrenen Mahir, annesi ve Canfeza'yı alarak köşkü terk eder. Arkadaşı Salih'in yardımıyla yerleştikleri evde Mahir ve Canfeza ilk kez duygularıyla böylesine açıkça yüzleşir. Aralarındaki aşk dile dökülmüştür artık. Onlar belki de en mutlu günlerini geçirirken Yılmaz ailesi Haroğulları tarafından köşeye sıkıştırılır. Kürşat'ın geri dönmesi ise Canfeza'nın duygularını alt üst eder. Süreyya'nın hatası Canfeza ve Süreyya'yı büyük bir tehlikeye atar.

Bir Gece Masalı 5.Bölüm Fragmanı 1 Eylül Salı 2024
Bir Gece Masalı 5.Bölüm Fragmanı (1 Eylül Salı 2024)
Bir Gece Masalı 3. Bölüm 2. Fragmanı
Bir Gece Masalı 3. Bölüm 2. Fragmanı
Bir Gece Masalı 3. Bölüm 1. Fragmanı
Bir Gece Masalı 3. Bölüm 1. Fragmanı
Bir Gece Masalı - 2. Fragman
Bir Gece Masalı - 2. Fragman
Bir Gece Masalı 2.Bölüm 1. Fragmanı
Bir Gece Masalı 2.Bölüm 1. Fragmanı
Bir Gece Masalı 1.Bölüm 1.Fragmanı
Bir Gece Masalı 1.Bölüm 1.Fragmanı
Bir Gece Masalı 1. Bölüm 1. Fragmanı
Bir Gece Masalı 1. Bölüm 1. Fragmanı
Bir Gece Masalı 2. bölüm fragmanı
Bir Gece Masalı 2. bölüm fragmanı
Yeni dizi Bir Gece Masalı 3 Eylül’de atv’de!
Yeni dizi Bir Gece Masalı 3 Eylül'de atv'de!
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