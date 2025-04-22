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Bir Gece Masalı 30. Bölüm Fragman

Bir Gece Masalı 30. Bölüm Fragman

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Giriş: 22.04.2025 11:53
Güncelleme:22.04.2025 11:53
Mahir’in evi terk etmesi sonrasında hem endişeli hem de öfkeli olan Canfeza babasının söyledikleriyle korkuya kapılır ve Canfeza Mahir’i eve döndürmek için elinden geleni yaparken Mahir’in aslında hiç gitmediğinden habersizdir. Sevde’nin ölümü ailede büyük üzüntüye yol açarken Ferman’ın artık evlenmek için hiçbir engeli kalmamıştır. Ancak ailesini karşısında bulur. Mahir ve Canfeza ilişkilerini onarmaya çalışırken Süreyya’nın Kürşat’la yaptığı konuşma Ozan’a bir kapı açar ve Canfeza’ya söylediği yalanlarla onu lansmana gelmeye ikna eder. Ozan’ın Raşit’le bağlantısını çözen Mahir ise Canfeza’nın lansmana gittiğini duyunca deliye döner.
Bir Gece Masalı 30. Bölüm Fragman
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