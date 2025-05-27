Bir Gece Masalı 34.⁠ ⁠⁠Bölüm 3. Fragmanı

Bir Gece Masalı ekrana gelen 33. bölümünün ardından, yeni bölümüyle merak edildi. Başrollerinde Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun gibi başarılı isimlerin yer aldığı yapımın son bölümünde Mahir, Canfeza'yı ezmeye çalışan Afet'e en şok edici cevabı köşkü Canfeza'ya hediye eder. Peki, Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?