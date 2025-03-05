ATV'nin büyük ilgi gören dizisi Bir Gece Masalı yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşuyor. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerinde yer aldığı yapımın 4 Mart 2025 tarihli 24. bölümünün ardından gelecek haftaki bölümde yaşanacaklar merak edildi. Heyecanın hız kesmeden devam ettiği dizinin yeni bölümünde izleyicileri şaşırtacak gelişmeler yaşanacak. Peki; Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Bir Gece Masalı 25. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar.