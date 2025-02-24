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Bir Gece Masalı 23. Bölüm Ön İzleme

Bir Gece Masalı 23. Bölüm Ön İzleme

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Giriş: 24.02.2025 13:50
Güncelleme:24.02.2025 13:50
Mahir'in babasına verdiği sözü tutması ve ortaya koyduğu kanıtlardan sonra Raşit'in yerine Başkomiser olarak terfi alması tüm aileye hem büyük bir gurur hem de çok duygusal anlar yaşatır. Bu mutlu günlerde Mahir'e bir jest yapmaya karar veren Asaf, ailecek gidecekleri bir tatil hazırlar. Ancak bu tatilin sonu hem Yılmaz ailesi hem de Gülizar ve Kürşat için büyük olayların ve kaosların başlangıcı olacaktır.
Bir Gece Masalı 23. Bölüm Ön İzleme
Bir Gece Masalı 23. Bölüm Ön İzleme
Bir Gece Masalı 23. Bölüm Ön İzleme
Bir Gece Masalı 23. Bölüm 2. Fragmanı
Bir Gece Masalı 23. Bölüm 2. Fragmanı
Bir Gece Masalı 23. Bölüm Fragmanı
Bir Gece Masalı 23. Bölüm Fragmanı
Bir Gece Masalı 22. Bölüm Fragmanı
Bir Gece Masalı 22. Bölüm Fragmanı
Bir Gece Masalı 21. Bölüm 2. Fragmanı
Bir Gece Masalı 21. Bölüm 2. Fragmanı
Bir Gece Masalı 20.Bölüm Fragmanı
Bir Gece Masalı 20.Bölüm Fragmanı
Bir Gece Masalı 19. Bölüm Fragman
Bir Gece Masalı 19. Bölüm Fragman
Bir Gece Masalı 18. Bölüm 2. Fragman
Bir Gece Masalı 18. Bölüm 2. Fragman
Bir Gece Masalı 17. Bölüm Fragmanı
Bir Gece Masalı 17. Bölüm Fragmanı
Bir Gece Masalı 16.Bölüm Fragmanı
Bir Gece Masalı 16.Bölüm Fragmanı
Bir Gece Masalı 13.Bölüm Fragmanı
Bir Gece Masalı 13.Bölüm Fragmanı
Bir Gece Masalı 12. Bölüm Fragmanı
Bir Gece Masalı 12. Bölüm Fragmanı
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