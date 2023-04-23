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Ben Bu Cihana Sığmazam 28. bölüm fragmanı izle! "Tatavlalı'nın fişini çekebilirsin!"

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Giriş: 23.04.2023 17:22
Güncelleme:23.04.2023 17:23
Ben Bu Cihana Sığmazam 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın merakla beklenen yeni bölüm tanıtımına, "Tatavlalı'nın fişini çekebilirsin!"" sözleri damga vurdu.
Tatavlalı’nın fişini çekebilirsin!
"Tatavlalı'nın fişini çekebilirsin!"
Ağabeyimin ölüm emrini verdikten sonra bu eve nasıl gelebildin?
"Ağabeyimin ölüm emrini verdikten sonra bu eve nasıl gelebildin?"
Bana onu bulun, soyunu kurutacağım!
"Bana onu bulun, soyunu kurutacağım!"
Yemi zokaya taktık, büyük balığı bekleyeceğiz!
"Yemi zokaya taktık, büyük balığı bekleyeceğiz!"
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"Herkes ölecek!"
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