Ben Bu Cihana Sığmazam 28. bölüm fragmanı izle! "Tatavlalı'nın fişini çekebilirsin!"

Ben Bu Cihana Sığmazam 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın merakla beklenen yeni bölüm tanıtımına, "Tatavlalı'nın fişini çekebilirsin!"" sözleri damga vurdu.