Ben Bu Cihana Sığmazam 25. bölüm fragmanı izle! "Bundan sonra arkasında can bırakanın canına okurum"

Ben Bu Cihana Sığmazam 25. bölüm fragmanı yayınlandı! Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın merakla beklenen yeni bölüm tanıtımına, "Bundan sonra arkasında can bırakanın canına okurum" sözleri damga vurdu.