21 Ocak 2023, Cumartesi
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Ateş Kuşları 3. bölüm fragmanı | "Seni kim koruyacak?"
Ateş Kuşları 3. bölüm fragmanı izle! atv'nin yeni dizisi Ateş Kuşları ilk iki bölümüyle izleyicilerin gönlüne taht kurdu. Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken, seyircinin büyük bir heyecanla takip ettiği Ateş Kuşları sezonun en iyi ilk bölüm açılışını yaparak rekorla başladı. Dizinin merkla beklenen 3. bölüm fragmanına, "Seni kim koruyacak?" sözleri damga vurdu.