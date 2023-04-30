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Videolar Ateş Kuşları Videoları Ateş Kuşları 15. bölüm fragmanı izle | “Bir şeyler oluyor, sadece ikimiz bilmiyoruz!”

Ateş Kuşları 15. bölüm fragmanı izle | “Bir şeyler oluyor, sadece ikimiz bilmiyoruz!”

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Giriş: 30.04.2023 17:09
Güncelleme:30.04.2023 17:09
Ateş Kuşları 15. bölüm fragmanı izle! Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken, seyircinin büyük bir heyecanla takip ettiği Ateş Kuşları'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanına, “Bir şeyler oluyor, sadece ikimiz bilmiyoruz!” sözleri damga vurdu.
“Bir şeyler oluyor, sadece ikimiz bilmiyoruz!”
“Bir şeyler oluyor, sadece ikimiz bilmiyoruz!”
“Ben seni, dünyada sadece ikimiz varmış gibi sevdim!”
“Ben seni, dünyada sadece ikimiz varmış gibi sevdim!”
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“Dünya senin etrafında dönüyor haberin yok, en azından benim dünyam"
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“Lara Eyüboğlu nerede?”
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