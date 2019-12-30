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30.12.2019

Son dakika: Ailesinin 6 gündür haber alamadığı 10 yaşındaki kayıp Dilan Onat bulundu | Müge Anlı canlı yayında duyurdu - 30.12.2019

Ailesi 6 gündür kayıp Dilan Onat'ı her yerde arıyordu. Son çare olarak babaannesi 10 yaşındaki kayıp torunun bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Acılı aileye güzel haberi canlı yayında Müge Anlı verdi. 6 gündür her yerde aranan küçük kız bulundu. Peki Dilan Onat'a ne oldu? Nerede ve nasıl bulundu? İşte 30 Aralık Pazartesi günü Müge Anlı canlı yayınında yaşanan o son dakika gelişmesinin detayları...

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